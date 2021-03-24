В Татарстане оценили ситуацию с безработицей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Уровень регистрируемой безработицы в республике на 24 марта составил 1,35% от численности рабочей силы.
В органах службы занятости Татарстана предлагается 48 163 вакансии, 2677 из которых работодатели предоставили за последнюю неделю.
Ранее заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.