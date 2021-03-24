В Татарстане оценили ситуацию с безработицей

В Татарстане в органах службы занятости зарегистрировано 27 344 безработных. За неделю их количество сократилось на 1183 человека.

Об этом сообщает «Реальное время».

Уровень регистрируемой безработицы в республике на 24 марта составил 1,35% от численности рабочей силы.

В органах службы занятости Татарстана предлагается 48 163 вакансии, 2677 из которых работодатели предоставили за последнюю неделю.

Ранее заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.