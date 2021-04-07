В Роструде рассказали о направлениях работы ведомства

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Руководитель Роструда Михаил Иванков рассказал о направлениях работы ведомства.
В Роструде рассказали о направлениях работы ведомства
  • РИА Новости

«Мы мониторим всё информационное поле и активно обмениваемся информацией с другими государственными органами, в частности с налоговой инспекцией и органами местного самоуправления. В каждом регионе работают комиссии, которые занимаются этой темой», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, с 1 февраля по 1 марта задолженность по зарплате снизилась ещё на 67 млн.

«Если мы даже возьмём прошлый год, несмотря на то что был принят ряд мер, связанных с защитой бизнеса, в том числе от проверок, тема, связанная с долгами по зарплате, не уходила в сторону», — отметил Иванков.

Как пояснил глава Роструда, были отдельные поручения правительства, в рамках которых ведомство активно этим занималось.

«Пиковые значения прошлого года составили порядка 2,4 млрд. В 2019 году пиковые значения были 2,9 млрд», — добавил он.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

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