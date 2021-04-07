Муж пострадавшей в ДТП на Смоленской площади рассказал о её состоянии

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Константин Артёмов, супруг пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била на Смоленской площади в Москве, рассказал RT, что Марии стало лучше, однако ей, по прогнозам врачей, предстоит ещё не одна операция.
Муж пострадавшей в ДТП на Смоленской площади рассказал о её состоянии
  • АГН «Москва»

«Маше стало полегче, она вышла из медикаментозной комы — так это, кажется, называют. Но это ещё ничего не значит, ей предстоит ещё операция, и не одна, по прогнозам врачей», — сообщил он.

Супруг пострадавшей женщины также заявил, что сторона подозреваемого в провоцировании ДТП Била с ним не связывалась.

«Со своим адвокатом я многое обсуждал, конечно, но самое главное для меня сейчас — это Маша. Привести её в чувство и помочь ей восстановиться», — подчеркнул Константин.

Он добавил, что его жена остаётся в реанимации и к ней никого не пускают.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой, по имеющимся данным, сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo, в котором находилась сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова.

3 апреля Тверской суд Москвы избрал блогеру Билу меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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