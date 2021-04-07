Эксперт рассказала, как оплачивается работа в праздники

Короткая ссылка
Генеральный директор платформы «Рокет ворк» Анастасия Ускова рассказала, как оплачивается работа в праздники.
Эксперт рассказала, как оплачивается работа в праздники
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Если вы не должны были работать в выходной или праздничный день, но вышли, то получаете по двойному тарифу. Это константа, которая не меняется. Если вы работаете по сменному графику — 2/2 или 7/7 — и они выпадают на выходные, работодатель, как правило, рассчитывает сотрудников согласно внутреннему протоколу», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, праздничные дни рассчитывают всегда по двойному тарифу независимо от графика — 5/2, или 2/2, или 7/7.

Как отметила Ускова, если предприятие сотрудничает с самозанятыми, то оплачивать их услуги в двойном размере в праздники не придётся. Взаимоотношения в данном случае регулируются не трудовым законодательством, а договором гражданско-правового характера, уточнила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о том, что в России с апреля прекращается действие ряда льгот и временных правил, введённых во время пандемии в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить