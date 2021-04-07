Юрист рассказала о порядке оплаты труда в майские праздники

Юрист Европейской юридической службы Ирина Белова рассказала о порядке оплаты труда в майские праздники.

По общему правилу, работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Ещё один вариант — может быть предоставлен другой день отдыха.

«В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Это правило распространяется и на работников с ненормированным рабочим днём, и на рядовых сотрудников, и на работающих пенсионеров», — цитирует Белову Life.ru.

Как отметила эксперт, дополнительные суммы оплаты работы в праздники могут быть установлены локальными актами работодателя.

К примеру, для пенсионеров оплата выхода в праздничный день может быть установлена работодателем в тройном размере, пояснила эксперт.

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