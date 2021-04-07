Прокуратура проводит проверку по факту отравления трёх школьников в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске три школьника госпитализированы с признаками отравления. Им стало плохо во время занятий, была вызвана скорая помощь.

РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на областной Минздрав. «В лечебном учреждении проведён осмотр пациентов, проводятся все необходимые лечебные мероприятия. Предварительно, причиной ухудшения состояния стало отравление лекарственным средством», — заявили в министерстве. Угрозы жизни нет. Прокуратура Южно-Сахалинска устанавливает причины случившегося. В ведомстве также намерены дать оценку деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе.