Прокуратура проводит проверку по факту отравления трёх школьников в Южно-Сахалинске
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на областной Минздрав.
«В лечебном учреждении проведён осмотр пациентов, проводятся все необходимые лечебные мероприятия. Предварительно, причиной ухудшения состояния стало отравление лекарственным средством», — заявили в министерстве.
Угрозы жизни нет.
Прокуратура Южно-Сахалинска устанавливает причины случившегося. В ведомстве также намерены дать оценку деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе.