Прокуратура проводит проверку по факту отравления трёх школьников в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске три школьника госпитализированы с признаками отравления. Им стало плохо во время занятий, была вызвана скорая помощь.
Прокуратура проводит проверку по факту отравления трёх школьников в Южно-Сахалинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на областной Минздрав.

«В лечебном учреждении проведён осмотр пациентов, проводятся все необходимые лечебные мероприятия. Предварительно, причиной ухудшения состояния стало отравление лекарственным средством», — заявили в министерстве.

Угрозы жизни нет.

Прокуратура Южно-Сахалинска устанавливает причины случившегося. В ведомстве также намерены дать оценку деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе.

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