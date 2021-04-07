В Крыму прокомментировали ситуацию с вакцинацией
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«На сегодняшний день в республику поступило 92 532 дозы вакцины, привиты 77 755 человек, из них 54 073 получили второй компонент», — заявил он.
По его словам, за последнюю неделю в регион поступило 10,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». В настоящее время идёт приёмка ещё 6 тыс.
«В ближайшее время мы должны получить несколько ещё достаточно крупных партий», — сообщил Остапенко.
Он напомнил, что в республике открыто 97 пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19.
«Мы планомерно, по мере потребности, увеличиваем количество пунктов. Кроме проведения вакцинации в медорганизациях, у нас организованы 33 выездные бригады», — добавил министр.
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