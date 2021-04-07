В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах россиян

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RT
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT информацию, что российским гражданам не понадобится менять паспорта, если одобрят ранее анонсированный законопроект МВД, предусматривающий внесение изменений в последнюю страницу документа.
В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах россиян
  • РИА Новости

«Я думаю, это было бы избыточной нормой, если бы граждан России вынудили менять паспорта, только чтобы разместить памятку в паспорта...  Правильно, что принято решение об отсутствии необходимости замены паспортов в связи с этим небольшим изменением», — заявила Бессараб.

Парламентарий также напомнила о перспективе реализации инициативы электронных аналогов паспортов.

«Более того, сегодня мы уже заявляем, что со временем весь цифровой мир перейдёт на цифровые паспорта. Конечно, эта ситуация не минует и Россию. Мы тоже постепенно будем вводить электронный аналог паспорта, который, возможно, объединит несколько документов», — добавила депутат.

Ранее сообщалось о предложении дополнить памятку на 20-й странице удостоверения личности, где планируется разместить информацию о положениях, связанных с выдачей и заменой документа.

Позднее в МВД России уточнили, что в случае принятия изменений гражданам не потребуется менять паспорта в обязательном порядке.

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