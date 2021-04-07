В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах россиян
- РИА Новости
«Я думаю, это было бы избыточной нормой, если бы граждан России вынудили менять паспорта, только чтобы разместить памятку в паспорта... Правильно, что принято решение об отсутствии необходимости замены паспортов в связи с этим небольшим изменением», — заявила Бессараб.
Парламентарий также напомнила о перспективе реализации инициативы электронных аналогов паспортов.
«Более того, сегодня мы уже заявляем, что со временем весь цифровой мир перейдёт на цифровые паспорта. Конечно, эта ситуация не минует и Россию. Мы тоже постепенно будем вводить электронный аналог паспорта, который, возможно, объединит несколько документов», — добавила депутат.
Ранее сообщалось о предложении дополнить памятку на 20-й странице удостоверения личности, где планируется разместить информацию о положениях, связанных с выдачей и заменой документа.
Позднее в МВД России уточнили, что в случае принятия изменений гражданам не потребуется менять паспорта в обязательном порядке.