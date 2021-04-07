В Москве 96% пожилых людей в домах престарелых вакцинировались от коронавируса

В Москве 96% пожилых людей в домах престарелых вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

«Мы провели большую кампанию по вакцинации проживающих в домах престарелых и провакцинировали свыше 10,6 тыс. человек. Это 96% от тех, у кого отсутствуют медицинские противопоказания», — сказали в пресс-службе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова прокомментировала ход вакцинации от коронавируса в столице.

По её словам, «почти половина от всех вакцинированных в Москве — это как раз горожане старше 60 лет».

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией призвал граждан «не полагаться на авось» и вакцинироваться от COVID-19 для защиты себя и своих близких.