Мишустин назвал вакцинацию самой надёжной защитой от коронавируса
- Reuters
«Сделать прививку сегодня — это самый надёжный способ защитить себя... Невозможно предугадать, как будет протекать болезнь — бывает очень тяжёлые случаи. Те, кто заболел, уже в больнице не раз признавали, что зря не сделали вовремя прививку», — отметил глава правительства России.
Он призвал всех россиян привиться от коронавируса.
«Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжёлых последствий. Не надо полагаться на авось», — подчеркнул Мишустин.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число желающих пройти вакцинацию от коронавируса россиян резко увеличилось.
Главный внештатный специалист, пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в беседе со «Взглядом» оценил важность вакцинации.