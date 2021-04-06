Мишустин назвал вакцинацию самой надёжной защитой от коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией призвал граждан «не полагаться на авось» и вакцинироваться от COVID-19 для защиты себя и своих близких.
Мишустин назвал вакцинацию самой надёжной защитой от коронавируса
  • Reuters

«Сделать прививку сегодня — это самый надёжный способ защитить себя... Невозможно предугадать, как будет протекать болезнь — бывает очень тяжёлые случаи. Те, кто заболел, уже в больнице не раз признавали, что зря не сделали вовремя прививку», — отметил глава правительства России.

Он призвал всех россиян привиться от коронавируса.

«Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжёлых последствий. Не надо полагаться на авось», — подчеркнул Мишустин.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число желающих пройти вакцинацию от коронавируса россиян резко увеличилось.

Главный внештатный специалист, пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в беседе со «Взглядом» оценил важность вакцинации.

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