Ракова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в Москве

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Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова прокомментировала ход вакцинации от коронавируса в столице.

По её словам, «почти половина от всех вакцинированных в Москве — это как раз горожане старше 60 лет».

«Наблюдение за вакцинированными показывает, что после введения препарата не возникает серьёзных нежелательных явлений. Побочные эффекты отмечали только 3,5% привитых старше 60 лет», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она добавила, что свыше 10,6 тыс. человек, проживающих в домах престарелых в Москве, вакцинировались от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Московской области жителям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, раздадут специальные значки.

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