«Известия»: ЦБ готов поддержать идею пенсионного налогового вычета

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Центробанк готов концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость.

Как пишут «Известия», это следует из письма зампреда ЦБ Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).

Отмечается, что Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в течение последнего года неоднократно обращались в ЦБ с предложением ввести отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с тем, который существует для граждан, вкладывающих деньги в ИИС-1.

По мнению авторов инициативы, это могло бы мотивировать граждан самостоятельно копить на будущее в рамках Негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Издание пишет, что пенсионные СРО предложили рассмотреть вариант увеличения лимита, с которого рассчитывается вычет, до 400 тыс. рублей. Сумма выбрана неслучайно: именно она является максимальной планкой (налоговый вычет — до 52 тыс. рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в ИИС самого востребованного первого типа.

В ЦБ отметили, что конкретные условия реализации инициативы требуют дополнительной проработки с привлечением всех заинтересованных сторон.

В ноябре сообщалось, что, согласно данным опроса, проведённого сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским Негосударственным пенсионным фондом Сбербанка (АО «НПФ Сбербанка»), большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства хотели бы после выхода на пенсию получать больше 100 тыс. рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

Самый популярный ответ среди медиков, учителей, работников кафе и ресторанов, водителей — от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц.

Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30—40 тыс. рублей в месяц.

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