«Известия»: ЦБ готов поддержать идею пенсионного налогового вычета

Центробанк готов концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость.

Как пишут «Известия», это следует из письма зампреда ЦБ Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).

Отмечается, что Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в течение последнего года неоднократно обращались в ЦБ с предложением ввести отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с тем, который существует для граждан, вкладывающих деньги в ИИС-1.

По мнению авторов инициативы, это могло бы мотивировать граждан самостоятельно копить на будущее в рамках Негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Издание пишет, что пенсионные СРО предложили рассмотреть вариант увеличения лимита, с которого рассчитывается вычет, до 400 тыс. рублей. Сумма выбрана неслучайно: именно она является максимальной планкой (налоговый вычет — до 52 тыс. рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в ИИС самого востребованного первого типа.

В ЦБ отметили, что конкретные условия реализации инициативы требуют дополнительной проработки с привлечением всех заинтересованных сторон.

В ноябре сообщалось, что, согласно данным опроса, проведённого сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским Негосударственным пенсионным фондом Сбербанка (АО «НПФ Сбербанка»), большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства хотели бы после выхода на пенсию получать больше 100 тыс. рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

Самый популярный ответ среди медиков, учителей, работников кафе и ресторанов, водителей — от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц.

Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30—40 тыс. рублей в месяц.