Россияне назвали желаемый размер пенсии для комфортной жизни

Россияне назвали размер пенсии, необходимой им для комфортной жизни в старости.

Согласно данным опроса, проведённого сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка, большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства хотели бы после выхода на пенсию получать больше 100 тыс. руб. в месяц.

Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

Как пишет РБК, самый популярный ответ среди медиков, учителей, работников кафе и ресторанов, водителей — от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц.

Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30–40 тыс. руб. в месяц.

В августе, согласно данным опроса НПФ Сбербанка, россияне говорили, что при выходе на пенсию рассчитывают в среднем получать 59 тыс. рублей в месяц. Средний размер желаемой пенсии у мужчин оказался на уровне 61 тыс. рублей, в то время как у женщин — 56 тыс. рублей.