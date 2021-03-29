В Минтруде назвали средний размер пенсии
- РИА Новости
«По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 744 рубля», — цитирует РИА Новости Баталину.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT постановление, утверждённое правительством России, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%.