В Минтруде назвали средний размер пенсии

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Замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина назвала средний размер пенсии на 1 января 2021 года по России.
В Минтруде назвали средний размер пенсии
  • РИА Новости

«По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 744 рубля», — цитирует РИА Новости Баталину.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT постановление, утверждённое правительством России, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%.

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