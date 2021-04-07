Москалькова рассказала о нехватке кадров в психоневрологических интернатах

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Кадровый дефицит реабилитологов, дефектологов, клинических психологов и других врачей зафиксирован в российских психоневрологических интернатах (ПНИ), сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Москалькова рассказала о нехватке кадров в психоневрологических интернатах
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«В 2020 году также подняты вопросы кадрового обеспечения психоневрологических интернатов (ПНИ), в которых отмечается дефицит реабилитологов, дефектологов, клинических психологов, врачей-психиатров, психотерапевтов, диетологов», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

По мнению омбудсмена, решением данной проблемы могло бы стать распространение на врачей и средний медперсонал мер социальной поддержки, предусмотренных программами «Земской доктор» и «Земской фельдшер».

11 марта стало известно, что в 2021 году в Ямало-Ненецкий автономный округ по федеральной программе «Земский доктор» планируют переехать 18 узкопрофильных врачей, ещё 35 — по региональной программе.

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