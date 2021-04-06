ФАС сообщила о проверках ценообразования на мясо птицы, яйца и овощи

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что ведомство проводит внеплановые проверки ценообразования на мясо птицы, куриные яйца и плодоовощную продукцию.
ФАС сообщила о проверках ценообразования на мясо птицы, яйца и овощи
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС заявили, что в связи с поступлением данных о росте цен на куриные яйца и мясо птицы ведомство проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, «в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещённых антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков». 

Также сообщается, что ФАС «проведёт анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей». 

Помимо этого, в ведомстве заявили, что в связи с поступлением данных об увеличении цен на овощи «проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен».

Ранее правительство России приняло решение о продлении срока действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

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