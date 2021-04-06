В России не выявлено случаев передачи COVID-19 к человеку от животных
- Reuters
«В России, как и в других странах, пока не установлены случаи передачи SARS-CoV2 от животных к человеку (без учёта дискуссии по поводу происхождения SARS-CoV2 в Китае)», — цитирует её РИА Новости.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что тестирование некоторых животных, в том числе собак и домашних кошек, контактировавших с инфицированными людьми, показало положительный результат на COVID-19.
Она рекомендовала больным коронавирусом ограничить контакты с домашними питомцами.