В России не выявлено случаев передачи COVID-19 к человеку от животных

Роспотребнадзор не зафиксировал в России случаев передачи коронавирусной инфекции COVID-19 человеку от животных, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

«В России, как и в других странах, пока не установлены случаи передачи SARS-CoV2 от животных к человеку (без учёта дискуссии по поводу происхождения SARS-CoV2 в Китае)», — цитирует её РИА Новости.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что тестирование некоторых животных, в том числе собак и домашних кошек, контактировавших с инфицированными людьми, показало положительный результат на COVID-19.

Она рекомендовала больным коронавирусом ограничить контакты с домашними питомцами.