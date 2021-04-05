В ВОЗ сообщили о передаче COVID-19 от человека к ряду животных

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила о возможности передачи коронавируса от человека к ряду животных.

Она сообщил, что «вирус COVID-19 распространяется в основном путём передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус».

По её словам, «промежуточный хозяин ещё не идентифицирован».

Вуйнович рассказала, что «несколько животных - норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, - контактировавшие с инфицированными людьми, дали положительный результат на COVID-19».

«Процесс изучения влияния вируса на другие виды животных идет», — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.

Вуйнович добавила, что «важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти другие потенциальные животные-резервуары и избежать повторных вспышек в будущем».

31 марта Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных. Массовое производство препарата может быть запущено в апреле.

Согласно данным на 5 апреля, за сутки в России выявлено 8646 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 589 540 случаев COVID-19.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.