В ВОЗ рекомендовали больным COVID-19 ограничить контакты с животными

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала больным коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничить контакты с домашними питомцами из-за возможности передачи вируса от человека к животному.
В ВОЗ рекомендовали больным COVID-19 ограничить контакты с животными
  • Reuters

«В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, так как вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса. 

Она отметила, что «эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей».

Ранее Вуйнович рассказала, что тестирование некоторых животных, в том числе норок, собак, домашних кошек, львов, тигров и енотовидных собак, контактировавших с инфицированными людьми, показало положительный результат на COVID-19.

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