В ВОЗ рекомендовали больным COVID-19 ограничить контакты с животными
- Reuters
«В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, так как вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса.
Она отметила, что «эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей».
Ранее Вуйнович рассказала, что тестирование некоторых животных, в том числе норок, собак, домашних кошек, львов, тигров и енотовидных собак, контактировавших с инфицированными людьми, показало положительный результат на COVID-19.