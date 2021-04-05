В ВОЗ рекомендовали больным COVID-19 ограничить контакты с животными

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала больным коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничить контакты с домашними питомцами из-за возможности передачи вируса от человека к животному.

«В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, так как вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса.

Она отметила, что «эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей».

Ранее Вуйнович рассказала, что тестирование некоторых животных, в том числе норок, собак, домашних кошек, львов, тигров и енотовидных собак, контактировавших с инфицированными людьми, показало положительный результат на COVID-19.