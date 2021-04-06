Прокуратура начала проверку из-за отключения электричества на Сахалине

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Прокуратура организовала проверку по факту масштабного отключения электроснабжения в Сахалинской области. Об этом информирует пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Прокуратура начала проверку из-за отключения электричества на Сахалине
  • РИА Новости

«Прокуратурой Сахалинской области с привлечением контролирующих органов организована проверка по факту отключения энергоснабжения на территории 14 муниципальных образований Сахалинской области», — рассказали в прокуратуре.

Во время проверки будет дана оценка исполнению законодательства об электроэнергетике, требований надёжности и безопасности электрических установок и сетей. Также будет оценено соблюдение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Ранее сообщалось, что около 400 тыс. человек остались без электричества на Сахалине.

По данным Министерства энергетики России, позже электроснабжение в Сахалинской области было восстановлено.

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