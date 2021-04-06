В Минэнерго сообщили о восстановлении энергоснабжения на Сахалине

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Электроснабжение после инцидента на подстанции в Сахалинской области восстановлено. Об этом сообщили в Минэнерго России.
В Минэнерго сообщили о восстановлении энергоснабжения на Сахалине
  • globallookpress.com

«Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в Сахалинской области, где, по информации ПАО «РусГидро», на подстанции 220 кВ «Южно-Сахалинская» (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит отключились 1-я и 2-я секции шин 110 кВ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около 400 тыс. человек остались без электричества на Сахалине.

При этом электроснабжение сохранялось в изолированном Охинском энергорайоне.

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