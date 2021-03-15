В Забайкалье 54 населённых пункта остались без света из-за ветра

В Забайкальском крае 54 населённых пункта остались без энергоснабжения из-за штормового ветра. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулёв.

«Штормовой ветер нанёс массовый ущерб электросетям и кровлям по всему краю, 54 населённых пункта в 10 районах сейчас без электроэнергии. Самая непростая ситуация в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края», — написал Гурулёв в Telegram.

По его словам, большинство школ в пострадавших районах отменили занятия.

Как уточнил Гурулёв, местные власти объявили режим ЧС.

В феврале в Челябинской области 126 населённых пунктов также остались без электричества из-за метели и ветра.