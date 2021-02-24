В Челябинской области 126 населённых пунктов остались без света из-за стихии

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В Челябинской области из-за метели и ветра без электричества остались 126 населённых пунктов.
В Челябинской области 126 населённых пунктов остались без света из-за стихии
  • globallookpress.com

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт компании «Россети Урал».

Пострадали населённые пункты в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах. Помимо этого, нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске.

Причиной отключения электричества послужил холодный атмосферный фронт, который сопровождается метелями и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с. В некоторых районах Челябинской области температура воздуха опустилась до -40 °С.

По сообщениям URA.RU, из-за снегопада и метели на Южно-Уральской железной дороге задерживаются пассажирские и пригородные поезда.

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