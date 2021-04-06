На Сахалине около 400 тысяч человек остались без света

В Сахалинской области порядка 400 тыс. человек остались без электричества из-за инцидента на подстанции. Об этом сообщило Министерство энергетики России.

В сообщении говорится, что, по информации ПАО «РусГидро», на подстанции 220 кВ Южно-Сахалинская (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит отключились первая и вторая секции шин 110 кВ.

«Обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения остаются около 400 тыс. человек, мощность отключённых потребителей составляет около 300 МВт», — заявили в ведомстве.

При этом электроснабжение сохраняется в изолированном Охинском энергорайоне.

Специалисты ведут восстановительные работы, которые, как ожидается, будут выполнены в течение двух часов.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье 54 населённых пункта остались без света из-за ветра.