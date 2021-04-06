«Ростелеком» сообщил об отсутствии массовых сбоев связи во время блэкаута на Сахалине

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Массовых сбоев в оказании услуг связи во время прекращения энергоснабжения в Сахалинской области не было, сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».
«Ростелеком» сообщил об отсутствии массовых сбоев связи во время блэкаута на Сахалине
  • РИА Новости

«После прекращения энергоснабжения наших объектов все критические элементы инфраструктуры «Ростелекома» были автоматически переключены на резервные источники питания. Массовых сбоев при оказании услуг не было», — цитирует РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в Сахалинской области около 400 тыс. человек остались без электричества из-за инцидента на подстанции. Позднее электроснабжение было восстановлено.

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