«Ростелеком» сообщил об отсутствии массовых сбоев связи во время блэкаута на Сахалине

Массовых сбоев в оказании услуг связи во время прекращения энергоснабжения в Сахалинской области не было, сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».

«После прекращения энергоснабжения наших объектов все критические элементы инфраструктуры «Ростелекома» были автоматически переключены на резервные источники питания. Массовых сбоев при оказании услуг не было», — цитирует РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в Сахалинской области около 400 тыс. человек остались без электричества из-за инцидента на подстанции. Позднее электроснабжение было восстановлено.