Москалькова оценила проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала закон об индексации пенсий работающим пенсионерам необходимой мерой для благосостояния пожилых людей.

«Надеюсь, что в скором времени закон будет принят, вступит в силу и повысит благосостояние наших пенсионеров, а другие позитивные и справедливые инициативы, в частности, о введении досрочного назначения страховой пенсии по старости для лиц, имеющих четырёх и более детей, также найдут отражение в законодательстве», — заявила Москалькова.

Она добавила, что уже «неоднократно выступали в поддержку данной инициативы, в том числе в Докладе о деятельности уполномоченного в Российской Федерации за 2020 год».

Ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.