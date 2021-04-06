Москалькова оценила проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала закон об индексации пенсий работающим пенсионерам необходимой мерой для благосостояния пожилых людей.
Москалькова оценила проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
  • © Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

«Надеюсь, что в скором времени закон будет принят, вступит в силу и повысит благосостояние наших пенсионеров, а другие позитивные и справедливые инициативы, в частности, о введении досрочного назначения страховой пенсии по старости для лиц, имеющих четырёх и более детей, также найдут отражение в законодательстве», — заявила Москалькова.

Она добавила, что уже «неоднократно выступали в поддержку данной инициативы, в том числе в Докладе о деятельности уполномоченного в Российской Федерации за 2020 год».

Ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.

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