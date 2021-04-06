Попова отметила замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19 в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлились.
Попова отметила замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19 в России
  • РИА Новости

«В России по динамике эпидемического процесса отмечается стабилизация. Но темпы снижения, безусловно, замедлились», — заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

По её словам, несколько недель назад динамика снижения заболеваемости была порядка 10—12%, а за последнюю неделю не превышала 3%.

«Это говорит о том, что у нас не самая стабильная ситуация, есть определённое напряжение в её эпидемиологическом развитии», — пояснила она.

Попова уточнила, что в России есть «ряд субъектов, в которых ситуация по заболеваемости превышает среднероссийские показатели».

«Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия», — сообщила руководитель Роспотребнадзора.

Она добавила, что постепенное снятие ограничительных мер в российских регионах преждевременно.

«Во всех регионах продолжает действовать масочный режим, который определён на федеральном уровне, сохранён усиленный режим дезинфекции в общественном транспорте и местах массового пребывания людей», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в России выявили 8328 случаев коронавируса за сутки.

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