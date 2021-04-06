В Роспотребнадзоре сообщили о распространении иностранных мутаций коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об обнаружении в России 103 случаев британского варианта коронавируса и десяти — южноафриканского.

«Все они были привезены из-за рубежей нашей родины. Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения», — заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она отметила, что ведомство работает по всем очагам, чтобы предотвратить распространение.

Ранее Попова заявила, что в России зафиксирован 81 случай заболевания британским штаммом коронавируса.