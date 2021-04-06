В Роспотребнадзоре сообщили о распространении иностранных мутаций коронавируса

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об обнаружении в России 103 случаев британского варианта коронавируса и десяти — южноафриканского.
В Роспотребнадзоре сообщили о распространении иностранных мутаций коронавируса
  • РИА Новости

«Все они были привезены из-за рубежей нашей родины. Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения», — заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она отметила, что ведомство работает по всем очагам, чтобы предотвратить распространение.

Ранее Попова заявила, что в России зафиксирован 81 случай заболевания британским штаммом коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить