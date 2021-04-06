В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тамбовской области выявили 86 случаев COVID-19.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Число подтверждённых случаев коронавируса достигло 29 933. Выздоровели 27 273 человека.

Первый этап вакцинации прошли 61 972 жителя, полностью вакцинированы 46 560.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 241 случай COVID-19 за последние 24 часа, передаёт newsnn.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии заболели 109 044 жителя. Выздоровели 103 495, в том числе 315 за минувшие сутки.

Ранее иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией.

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