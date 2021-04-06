В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19

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За сутки в Севастополе выявили 33 случая COVID-19. Выписаны 36 пациентов.
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в городе заболел 13 431 житель.

Вакцинация против коронавируса продолжается. Запись доступна на Едином портале государственных услуг. Талон можно получить в любую поликлинику, независимо от прикрепления.

Также стало известно, что в Тюменскую область поступило ещё 9525 доз вакцины, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала прививочной кампании получено 80 267 доз препарата. Вакцинированы 61 238 жителей. Полный курс вакцинации в два этапа прошёл 49 221 человек.

Ранее иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией.

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