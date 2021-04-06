В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.
Всего в городе заболел 13 431 житель.
Вакцинация против коронавируса продолжается. Запись доступна на Едином портале государственных услуг. Талон можно получить в любую поликлинику, независимо от прикрепления.
Также стало известно, что в Тюменскую область поступило ещё 9525 доз вакцины, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала прививочной кампании получено 80 267 доз препарата. Вакцинированы 61 238 жителей. Полный курс вакцинации в два этапа прошёл 49 221 человек.
Ранее иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией.