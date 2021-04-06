В Тверской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
С начала пандемии заболели 37 972 человека. Выписаны 35 950.
Вакцинацию прошли 81 633 жителя, в том числе 1307 за последние 24 часа.
Также стало известно, что в Татарстане зарегистрировали 36 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее количество заболевших составило 19 633. Выздоровели 16 664, в том числе 58 за последние 24 часа.
Ранее иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией.