В Тверской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Тверской области выявили 94 случая COVID-19. Выздоровели 102 жителя.
В Тверской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии заболели 37 972 человека. Выписаны 35 950.

Вакцинацию прошли 81 633 жителя, в том числе 1307 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане зарегистрировали 36 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее количество заболевших составило 19 633. Выздоровели 16 664, в том числе 58 за последние 24 часа.

Ранее иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией.

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