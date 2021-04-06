В Ростовской области прокомментировали ситуацию с пандемией

За сутки в Ростовской области выявили 238 случаев COVID-19.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 82 281.

Больше всего новых случаев в Ростове-на-Дону и Зерноградском районе.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 111 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Об этом сообщает kp.ru.

На лечение в больницы отправлены 27 пациентов, ещё 84 лечатся амбулаторно.

Ранее иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией.