В Ростовской области прокомментировали ситуацию с пандемией

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За сутки в Ростовской области выявили 238 случаев COVID-19.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с пандемией
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 82 281.

Больше всего новых случаев в Ростове-на-Дону и Зерноградском районе.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 111 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Об этом сообщает kp.ru.

На лечение в больницы отправлены 27 пациентов, ещё 84 лечатся амбулаторно.

Ранее иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией.

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