Лавров заявил об отсутствии у России и Китая цели создать военный союз

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе рабочего визита в Нью-Дели пояснил характер взаимоотношений между Россией и Китаем.
Лавров заявил об отсутствии у России и Китая цели создать военный союз
  • AFP

«Это зафиксировано в двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне в ходе российско-китайских саммитов, где сказано, что наши отношения достигли, наверное, лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создания военного союза», — сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Ранее Лавров оценил санкции против Москвы и Пекина.

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