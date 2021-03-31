Лавров оценил санкции против России и КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай», оценил санкции против Москвы и Пекина.

«Мы за то, чтобы конкуренция была честной», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он отметил, что «в данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против России».

«Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО, — всё это из данной области», — заявил министр.

4 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о политике сдерживания в отношении России со стороны коллективного Запада во главе с США.