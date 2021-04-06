Шойгу рассказал о ходе вакцинации военнослужащих от коронавируса

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В России первую дозу вакцины от коронавируса получили более 425 тыс. военнослужащих, а полный цикл вакцинации прошли 370 тыс. человек. Об этом сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
Шойгу рассказал о ходе вакцинации военнослужащих от коронавируса
  • РИА Новости

«Первый компонент вакцины получили свыше 425 тыс. человек. Среди них 75 тыс. курсантов, преподавателей военных вузов и довузовских образовательных организаций. Более 370 тыс. военнослужащих прошли полный курс вакцинации», — приводит РИА Новости его слова.

Шойгу отметил, что объёмы поставок медпрепаратов «позволяют провакцинировать всех военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал».

«Военнослужащим с COVID-19 своевременно оказывается медицинская помощь. В настоящее время выздоровели 98,5% инфицированных. Массовой заболеваемости не допущено, количество выявленных случаев заболевания стабильно снижается», — добавил министр.

Ранее в Минобороны сообщили, что более 180 иностранных военные атташе из 34 стран вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V». 

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