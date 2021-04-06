Шойгу рассказал о ходе вакцинации военнослужащих от коронавируса

В России первую дозу вакцины от коронавируса получили более 425 тыс. военнослужащих, а полный цикл вакцинации прошли 370 тыс. человек. Об этом сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Первый компонент вакцины получили свыше 425 тыс. человек. Среди них 75 тыс. курсантов, преподавателей военных вузов и довузовских образовательных организаций. Более 370 тыс. военнослужащих прошли полный курс вакцинации», — приводит РИА Новости его слова.

Шойгу отметил, что объёмы поставок медпрепаратов «позволяют провакцинировать всех военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал».

«Военнослужащим с COVID-19 своевременно оказывается медицинская помощь. В настоящее время выздоровели 98,5% инфицированных. Массовой заболеваемости не допущено, количество выявленных случаев заболевания стабильно снижается», — добавил министр.

Ранее в Минобороны сообщили, что более 180 иностранных военные атташе из 34 стран вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V».