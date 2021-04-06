Шойгу рассказал о ходе вакцинации военнослужащих от коронавируса
- РИА Новости
«Первый компонент вакцины получили свыше 425 тыс. человек. Среди них 75 тыс. курсантов, преподавателей военных вузов и довузовских образовательных организаций. Более 370 тыс. военнослужащих прошли полный курс вакцинации», — приводит РИА Новости его слова.
Шойгу отметил, что объёмы поставок медпрепаратов «позволяют провакцинировать всех военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал».
«Военнослужащим с COVID-19 своевременно оказывается медицинская помощь. В настоящее время выздоровели 98,5% инфицированных. Массовой заболеваемости не допущено, количество выявленных случаев заболевания стабильно снижается», — добавил министр.
Ранее в Минобороны сообщили, что более 180 иностранных военные атташе из 34 стран вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V».