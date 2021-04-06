Врач из Благовещенска рассказал о запасном плане операции во время пожара

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Врачи во время пожара в кардиохирургическом комплексе Благовещенска в качестве запасного плана рассматривали эвакуацию пациента через окно и продолжение операции в Амурской областной клинической больнице.
Врач из Благовещенска рассказал о запасном плане операции во время пожара
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Об этом заявил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Виктор Никитин.

«Был запасной вариант (во время операции), что если будет совсем всё плохо, то остановим его сердце, отключим от искусственного кровоснабжения, закроем рану стерильной плёнкой, не зашивая сердце, замотаем его в простыню и через окно эвакуируем», — цитирует его РИА Новости.

По словам Никитина, в областной больнице была готова операционная, чтобы врачи могли туда переехать и завершить операцию.

Он отметил, что «всё более-менее благополучно обошлось благодаря ювелирным действиям пожарных и спасателей».

Ранее сообщалось, что состояние пациента, который был прооперирован во время пожара в кардиоцентре Амурской области, полностью соответствует послеоперационному периоду.

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