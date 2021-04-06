В Удмуртии оценили работу санавиации с начала 2021 года

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С начала 2021 года в Удмуртии санавиация совершила 53 вылета, в 51 случае — для эвакуации пациентов в больницы.
В Удмуртии оценили работу санавиации с начала 2021 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные пресс-служба правительства региона.

В ряду самых частых причин вылетов называют острый коронарный синдром и инфаркты. С января по апрель вертолёт вылетал в 12 из 25 районов Удмуртии.

«Чаще всего санитарная авиация республики вылетала к пациентам с сердечно-сосудистой патологией (47% случаев), заболеваниями центральной нервной системы (13%), хирургической патологией и термическими травмами (12%), патологией беременности (7%). В трёх случаях врачам пришлось эвакуировать в Ижевск детей старше 1 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала НТВ, в Красноярском крае рассказали о работе санавиации во время пандемии.

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