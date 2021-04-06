«Ъ»: в России зафиксировано снижение спроса на говядину

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В России спрос на говядину в 2020 году снизился на 3,4%, до 1,94 млн т. Это является минимумом за последние десять лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. 
«Ъ»: в России зафиксировано снижение спроса на говядину
  • РИА Новости

Согласно данным банка, потребление говядины в стране снижается второй год подряд.

Как заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в условиях ограничений в связи с пандемией, удалённого режима работы и неопределённости с будущими доходами потребители экономили и отдавали предпочтение более дешёвым видам белка, включая мясо птицы и свинину.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов считает, что такая динамика связана с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

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