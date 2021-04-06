«Ъ»: в России зафиксировано снижение спроса на говядину
- РИА Новости
Согласно данным банка, потребление говядины в стране снижается второй год подряд.
Как заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в условиях ограничений в связи с пандемией, удалённого режима работы и неопределённости с будущими доходами потребители экономили и отдавали предпочтение более дешёвым видам белка, включая мясо птицы и свинину.
Руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов считает, что такая динамика связана с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.