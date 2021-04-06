Фрегат «Маршал Шапошников» провёл пуск ракеты «Калибр»

Фрегат «Маршал Шапошников» во время испытаний выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр», сообщает российское Минобороны.

«Сегодня фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что дальность стрельбы превысила 1000 км.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота.

3 апреля тральщик «Яков Баляев» и корветы «Совершенный» и «Громкий» Тихоокеанского флота России провели учения по организации противовоздушной обороны в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.