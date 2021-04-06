Фрегат «Маршал Шапошников» провёл пуск ракеты «Калибр»
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«Сегодня фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что дальность стрельбы превысила 1000 км.
Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота.
3 апреля тральщик «Яков Баляев» и корветы «Совершенный» и «Громкий» Тихоокеанского флота России провели учения по организации противовоздушной обороны в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.