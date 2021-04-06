Фрегат «Маршал Шапошников» провёл пуск ракеты «Калибр»

Короткая ссылка
Фрегат «Маршал Шапошников» во время испытаний выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр», сообщает российское Минобороны.
Фрегат «Маршал Шапошников» провёл пуск ракеты «Калибр»
  • globallookpress.com

«Сегодня фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что дальность стрельбы превысила 1000 км.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота.

3 апреля тральщик «Яков Баляев» и корветы «Совершенный» и «Громкий» Тихоокеанского флота России провели учения по организации противовоздушной обороны в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить