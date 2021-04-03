Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

Тральщик «Яков Баляев» и корветы «Совершенный» и «Громкий» Тихоокеанского флота России провели учения по организации противовоздушной обороны в Японском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Корабли Тихоокеанского флота продолжают отрабатывать в море элементы второй курсовой задачи (К-2) и совершенствуют навыки ведения морского боя одиночным кораблём», — говорится в пресс-релизе.

В ходе учений применялись артиллерийские установки для поражения воздушных целей, сбрасываемых на парашюте, подавления невидимой береговой цели, а также для уничтожения макета морской плавающей мины.

В марте в Приморском крае прошли учения Тихоокеанского флота.