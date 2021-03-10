В Приморье прошли учения Тихоокеанского флота

В Приморском крае прошли учения Тихоокеанского флота.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на отдел информационного обеспечения Приморского региона.

Учебные манёвры в Японском море и Авачинском заливе провели шесть кораблей.

В акватории залива Петра Великого манёвры провели корвет «Громкий» и два ракетных катера Приморского соединения разнородных сил.

В ходе тренировок были выполнены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, обезврежены «морские плавающие мины». Также экипажи на практике совершенствовали организацию нанесения удара крылатых ракет комплекса «Москит».

Корвет «Громкий» провёл тренировку по приёму на базирование палубного вертолёта Ка-27.

На Камчатке стрельбы провели экипажи малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск» и «Советская Гавань», а также малого ракетного корабля «Разлив». Учения прошли совместно с морскими буксирами и противолодочными самолётами Ил-38 морской авиации ТОФ.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области прошли учения береговых ракетных комплексов Балтийского флота.