В Калининградской области прошли учения Балтфлота

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В Калининградской области прошли учения береговых ракетных комплексов Балтийского флота.
В Калининградской области прошли учения Балтфлота
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Западного военного округа.

В ходе манёвров боевые расчёты БРК «Бастион» провели тренировки по обнаружению и ликвидации корабельной ударной группы условного противника.

Были отработаны задачи по развёртыванию комплексов и выполнению электронных пусков крылатых ракет по условному противнику.

К учениям были привлечены 100 военнослужащих, задействовано 30 единиц техники.

Ранее портал Newinform сообщал, что учения военных инженеров прошли в Восточном военном округе.

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