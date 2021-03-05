В Калининградской области прошли учения Балтфлота

В Калининградской области прошли учения береговых ракетных комплексов Балтийского флота.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Западного военного округа.

В ходе манёвров боевые расчёты БРК «Бастион» провели тренировки по обнаружению и ликвидации корабельной ударной группы условного противника.

Были отработаны задачи по развёртыванию комплексов и выполнению электронных пусков крылатых ракет по условному противнику.

К учениям были привлечены 100 военнослужащих, задействовано 30 единиц техники.

Ранее портал Newinform сообщал, что учения военных инженеров прошли в Восточном военном округе.