В Калининградской области прошли учения Балтфлота
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Западного военного округа.
В ходе манёвров боевые расчёты БРК «Бастион» провели тренировки по обнаружению и ликвидации корабельной ударной группы условного противника.
Были отработаны задачи по развёртыванию комплексов и выполнению электронных пусков крылатых ракет по условному противнику.
К учениям были привлечены 100 военнослужащих, задействовано 30 единиц техники.
Ранее портал Newinform сообщал, что учения военных инженеров прошли в Восточном военном округе.