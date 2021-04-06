В России предложено снизить штрафы по гособоронзаказу

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении штрафа для головного исполнителя гособоронзаказа за включение в себестоимость затрат, не связанных с производством продукции.

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«В целях недопущения ухудшения финансового положения (банкротства) и сохранения должного уровня ответственности предприятий оборонно-промышленного комплекса предлагается целесообразным внести в ч. 2 ст. 14.55 КоАП России изменения», — цитирует РИА Новости пояснительную записку. Отмечается, что изменения предложено внести в Кодекс административных правонарушений. Согласно проекту, штраф за включение в себестоимость производства продукции в рамках гособоронзаказа затрат, не связанных с производством, будет равен не двукратному размеру этих затрат, а их стоимости. Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможность национализации предприятий, злостно не исполняющих гособоронзаказ.