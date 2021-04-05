Онищенко рассказал о своей мечте, касающейся медицинских масок
- РИА Новости
«У каждого человека есть мечта... а я мечтал всю жизнь увидеть в нашей стране людей, которые нормально носят маски в тот период, когда это положено», — заявил он.
По его словам, данный период в России начинается примерно в октябре, когда отмечается рост острых респираторных заболеваний.
«Вся цивилизованная общественность в Европе, Юго-Восточной Азии надевает маски», — отметил Онищенко.
Ранее Онищенко призвал россиян летом остаться дома и отдыхать в России из-за ситуации с коронавирусом в мире.