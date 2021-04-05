Онищенко рассказал о своей мечте, касающейся медицинских масок

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал, что всегда мечтал увидеть людей, которые «нормально носят маски в период, когда это положено».
Онищенко рассказал о своей мечте, касающейся медицинских масок
  • РИА Новости

«У каждого человека есть мечта... а я мечтал всю жизнь увидеть в нашей стране людей, которые нормально носят маски в тот период, когда это положено», — заявил он.

По его словам, данный период в России начинается примерно в октябре, когда отмечается рост острых респираторных заболеваний.

«Вся цивилизованная общественность в Европе, Юго-Восточной Азии надевает маски», — отметил Онищенко.

Ранее Онищенко призвал россиян летом остаться дома и отдыхать в России из-за ситуации с коронавирусом в мире.

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