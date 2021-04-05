В Госдуме объяснили важность закона о защите чести ветеранов в сети

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RT
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT подписание закона, согласно которому за оскорбление ветеранов в сети может грозить уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.
В Госдуме объяснили важность закона о защите чести ветеранов в сети
  • РИА Новости

«В своё время ветераны Великой Отечественной войны защитили нас, нашу страну, наше будущее, само наше рождение и существование от фашистской напасти. Сегодня они в том возрасте, когда они не могут себя защитить ни физически, ни тем более от нового оружия, с помощью которого на них нападают: для них интернет-пространство — это неизвестная зона... Наша задача в том, чтобы защитить их и не позволить опорочить память об их подвигах», — заявила Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

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