Путин подписал закон о назначении гражданских лиц на воинские должности

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который позволяет президенту России назначать гражданских лиц на воинские должности.

Как говорится на официальном интернет-портале правовой информации, соответствующие изменения были внесены в закон «Об обороне».

Согласно закону, назначать граждан, которые не относятся к категории военнослужащих, на воинские должности, для которых штатом предусмотрены высшие офицерские звания в российских ВС, а также освобождать от них будет президент России.

Ранее Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который будет проходить в период с 1 апреля по 15 июля.