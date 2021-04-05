Путин подписал закон о назначении гражданских лиц на воинские должности

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который позволяет президенту России назначать гражданских лиц на воинские должности.
Путин подписал закон о назначении гражданских лиц на воинские должности
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Как говорится на официальном интернет-портале правовой информации, соответствующие изменения были внесены в закон «Об обороне».

Согласно закону, назначать граждан, которые не относятся к категории военнослужащих, на воинские должности, для которых штатом предусмотрены высшие офицерские звания в российских ВС, а также освобождать от них будет президент России.

Ранее Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который будет проходить в период с 1 апреля по 15 июля.

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