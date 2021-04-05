В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Татарстане выявили 35 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Общее количество заболевших достигло 19 597.

Всего выздоровели 16 606 пациентов, в том числе девять — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области зафиксировали 92 случая коронавируса за сутки. Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выздоровели 93 жителя.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.