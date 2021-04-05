В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Кировской области за сутки выявили 83 случая COVID-19, заявили в региональном Минздраве.

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Об этом сообщает progorod43. В больницах лечение проходят 1574 пациента, на дому — 2530. Выздоровели за последние 24 часа 25 заболевших. Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 8646 случаев коронавируса.