В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
В Кировской области за сутки выявили 83 случая COVID-19, заявили в региональном Минздраве.
- © РИА Новости / Кирилл Брага
Об этом сообщает progorod43.
В больницах лечение проходят 1574 пациента, на дому — 2530.
Выздоровели за последние 24 часа 25 заболевших.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 8646 случаев коронавируса.
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