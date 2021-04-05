В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
В Кировской области за сутки выявили 83 случая COVID-19, заявили в региональном Минздраве.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает progorod43.

В больницах лечение проходят 1574 пациента, на дому — 2530.

Выздоровели за последние 24 часа 25 заболевших.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 8646 случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить