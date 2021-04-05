В Саратовской области проводят проверку после отравления троих детей газом

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Следователи проводят проверку после госпитализации троих детей с подозрением на отравление угарным газом в Саратовской области, сообщается на сайте СУ СК по региону.
В Саратовской области проводят проверку после отравления троих детей газом
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошёл в селе Приволжском Марксовского района. По предварительным данным, трое детей — двух, шести и 11 лет — вечером в субботу, 3 апреля, пожаловались матери на ухудшение самочувствия. Прибывшие врачи приняли решение об их госпитализации.

«В ходе обследования в лечебном учреждении подтвердилось отравление девочек окисью углерода. Детям оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Симферополе начата проверка по факту отравления угарным газом женщины с детьми.

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