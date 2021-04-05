В «Технограде» на ВДНХ проведут курс по развитию коммуникативных навыков

Бесплатный онлайн-курс по развитию навыков межличностного общения в бизнесе и повседневной жизни проведёт Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Умение вести переговоры является важной частью soft-skills. По этому направлению за прошлый год в «Технограде» прошли обучение более 4,5 тыс. человек», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Курс будет состоять из шести вебинаров. Стартует он 7 апреля.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.