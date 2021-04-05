В «Технограде» на ВДНХ проведут курс по развитию коммуникативных навыков

Короткая ссылка
Бесплатный онлайн-курс по развитию навыков межличностного общения в бизнесе и повседневной жизни проведёт Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.
В «Технограде» на ВДНХ проведут курс по развитию коммуникативных навыков
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Умение вести переговоры является важной частью soft-skills. По этому направлению за прошлый год в «Технограде» прошли обучение более 4,5 тыс. человек», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Курс будет состоять из шести вебинаров. Стартует он 7 апреля.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить