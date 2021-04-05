В «Технограде» на ВДНХ проведут курс по развитию коммуникативных навыков
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Умение вести переговоры является важной частью soft-skills. По этому направлению за прошлый год в «Технограде» прошли обучение более 4,5 тыс. человек», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Курс будет состоять из шести вебинаров. Стартует он 7 апреля.
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